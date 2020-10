Κοινωνία

Δικηγόρος Αιγύπτιων ψαράδων: Να μην υπάρξουν άλλα θύματα της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το...

Ο συνήγορος υπέρασπισης των Αιγύπτιων μιλά στον ΑΝΤ1 λίγο πριν από την ανακοίνωση της ιστορικής δίκης.