Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Ντιμπουά

Οι αγώνες που χάνει ο Γάλλος διεθνής λόγω του ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Λέο Ντιμπουά βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και μπήκε σε καραντίνα. O διεθνής αμυντικός που είχε κληθεί στην Εθνική Γαλλίας για τα φιλικά με Ουκρανία, Πορτογαλία και Κροατία μετά από τον απαραίτητο έλεγχο βγήκε θετικός.

Όπερ σημαίνει ότι δεν θα ενισχύσει την Γαλλία και θα χάσει και την επόμενη αγωνιστική στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου παίζει με τη φανέλα της Λιόν.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ στη θέση του Ντιμπουά κάλεσε τον Φερλάντ Μεντι. Ο άσος της Ρεάλ, δεν θα προλάβει το ματς με την Ουκρανία, αλλά θα ενισχύσει την ομάδα του στα επόμενα δύο φιλικά.