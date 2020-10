Αθλητικά

NBA: Οι Λέικερς μία “ανάσα” από το πρωτάθλημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Μαϊάμι Χιτ στο τέταρτο ματς της σειράς των τελικών.

Οι Λέικερς βγήκαν νικητές από το... θρίλερ του Game 4 των τελικών του NBA.

Η παρέα του ΛεΜπρόν Τζέιμς επικράτησε με 102-96 των Χιτ, έκανε το 3-1 κι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το Μαϊάμι είδε τον Μπαμ Αντεμπάγιο (ο Ντράγκιτς έμεινε πάλι εκτός) να αγωνίζεται κανονικά και ήθελε να φέρει την σειρά στα ίσα. Οι “λιμνάνθρωποι” πάντως είχαν το πάνω χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Άντονι Ντέιβις ήταν καθοριστικός σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, ενώ ο Κάντγουελ Πόουπ, με 5 συνεχόμενους πόντους στα τελευταία λεπτά του αγώνα, βοήθησε την ομάδα του L.A. να πάρει τη νίκη.

Για τους Λέικερς, ο Τζέιμς είχε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ο Ντέιβις πρόσθεσε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Πόουπ είχε 15 πόντους.

Από το Μαιάμι, ο Μπάτλερ “άγγιξε” το δεύτερο συνεχόμενο “triple double”, με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. O Χίρο είχε 21 πόντους και ο Ρόμπινσον 17 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-27, 47-49, 70-74, 96-102

Απολαύστε τον “βασιλιά” ΛεΜπρόν εν δράσει:

HIGHLIGHTS: @KingJames drops 28 pts, 12 reb and 8 ast to lead the Lakers to another #NBAFinals victory ?? pic.twitter.com/wtmVjV5NF4 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 7, 2020