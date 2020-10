Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Σχεδόν χίλιοι νεκροί σε μία ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει σπάσει το “φράγμα” των 100.000 θανάτων, οι Αρχές χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην Ινδία έφθασε τα 6,76 εκατομμύρια σήμερα, καθώς διαγνώστηκαν άλλες 72.049 περιπτώσεις τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας.

Στο ίδιο διάστημα, άλλοι 986 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στην αχανή χώρα να φθάνει τους 104.555 νεκρούς ως αυτό το στάδιο. Η Ινδία καταγράφει τον τρίτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων και τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στην υφήλιο.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στην Ινδία έσπασε το “φράγμα” των 100.000 θανάτων το Σάββατο. Η Ινδία έγινε έτσι η τρίτη χώρα του κόσμου όπου ξεπεράστηκε αυτό το τρομακτικό ορόσημο, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, ενώ η υγειονομική κρίση στη χώρα δεν μοιάζει να καταλαγιάζει.

Μολαταύτα, την περασμένη εβδομάδα οι ινδικές Αρχές χαλάρωσαν περαιτέρω τα περιοριστικά μέτρα. Επιτράπηκε στις κυβερνήσεις ομόσπονδων κρατών να ανοίξουν ξανά τα σχολεία και τους κινηματογράφους.