Έρευνα: Πώς οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι εν μέσω κορονοϊού

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, καταγράφει έκθεση της τράπεζας UBS και της εταιρείας συμβούλων PwC, καθώς το ράλι στα χρηματιστήρια και η αύξηση του τζίρου εταιρειών των τομέων της πληροφορικής και της υγείας ώθησε την περιουσία των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου να σπάσει το φράγμα των 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έκθεση, που καταπιάνεται με πάνω από 2.000 δισεκατομμυριούχους, στα χέρια των οποίων βρίσκεται περίπου το 98% του πλούτου αυτής της ομάδας του πληθυσμού, διαπιστώνει πως η περιουσία τους αυξήθηκε κατά ένα τέταρτο και πλέον τους πρώτους μήνες της πανδημίας, φθάνοντας τα 10,2 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 8,9 τρισεκατομμύρια δολάρια και είχε καταγραφεί στα τέλη του 2019.

Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι ο αθροιστικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων πενταπλασιάστηκε ως δεκαπλασιάστηκε τα τελευταία 25 χρόνια — δηλαδή το διάστημα που καλύπτει η βάση δεδομένων της UBS και της PwC. Όταν η τράπεζα και η εταιρεία άρχιζαν να συγκεντρώνουν στοιχεία για αυτή την ομάδα, ο πλούτος της ανερχόταν αθροιστικά σε κάτι περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Από την 7η Απριλίου ως την 31η Ιουλίου φέτος, οι δισεκατομμυριούχοι σε όλους τους τομείς δραστηριότητας με τους οποίους καταπιάνεται η έκθεση είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται με διψήφιο ποσοστό. Ειδικά οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, της υγείας και της βιομηχανίας είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται με ρυθμό 36% ως 44%.

Η πανδημία επιτάχυνε την τάση ανόδου της περιουσίας επιχειρηματιών των τομέων της τεχνολογίας και της υγείας και πρωτοπόρων σε διάφορους κλάδους.

Από το 2018 ως τον Ιούλιο του 2020, οι δισεκατομμυριούχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται κατά 42,5% στα 1,8 τρισεκ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία των UBS και PwC, ενώ οι επιχειρηματίες που έχουν κάνει την περιουσία τους δραστηριοποιούμενοι στον τομέα της υγείας είδαν τον δικό τους πλούτο να αυξάνεται κατά 50,3% την ίδια περίοδο, στα 658,6 δισεκ. δολάρια.

Περίπου 200 από τους δισεκατομμυριούχους αυτούς έχουν υποσχεθεί να διαθέσουν ποσό ύψους περίπου 7,2 δισεκ. δολαρίων αθροιστικά για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με την έρευνα. Η UBS και η UBS εκτιμούν πως η συνεισφορά των δισεκατομμυριούχων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής που προκαλεί, είναι υψηλότερη στην πραγματικότητα, χωρίς πάντως να διευκρινίζουν πόσο.