Κοινωνία

Κορονοϊός: Ταξιτζής βρέθηκε θετικός - “Συναγερμός” για την ιχνηλάτηση των επαφών του

Ο ταξιτζής, ο οποίος δούλευε μέχρι χθες, πήγε αργά το βράδυ στα Επείγοντα και το τεστ που του έγινε, έδειξε πως έχει μολυνθεί από τον ιό.

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές της Φθιώτιδας, καθώς ένας 57χρονος ταξιτζής από τη Λαμία, ο οποίος μάλιστα δούλευε μέχρι χθες, διαγνώστηκε θετικός.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr, ο ταξιτζής πήγε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας το βράδυ της Τρίτης και στο τεστ που του έγινε, επιβεβαιώθηκε πως έχει μολυνθεί.

Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία για την ιχνηλάτηση των επαφών του, ενώ δόθηκε εντολή να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο 57χρονος ταξιτζής παραμένει στην ειδική μονάδα του Νοσοκομείου, όπως και το ηλικιωμένο ζευγάρι από τη δυτική Φθιώτιδα που βρέθηκε θετικό το απόγευμα της Τρίτης. Εν των μεταξύ, στη ΜΕΘ νοσηλεύεται και ένας 65χρονος ταξιτζής, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σταθερή.