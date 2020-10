Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε 59χρονος ασθενής από κορονοϊό στον “Ευαγγελισμό”

Αυξάνοντια οι νεκροί στην Ελλάδα. Στα 424 τα θύματα.

Αυξάνονται οι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς τις τελευταίες ώρες κατέληξε ακόμη ένας ασθενής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 424.

Πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, στην ΜΕΘ του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" που είχε εισαχθεί την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.