“Η Φαμίλια”: Τραγουδιστής - έκπληξη θα κάνει guest στην σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

“Η Φαμίλια” έρχεται απόψε με ένα guest - έκπληξη. Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης...

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

GUEST: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

«ΤΑ ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ ΜΑΣ»

Ο ψυχολόγος ζητάει από την Μαίρη και τον Γιάννη να του περιγράψουν τι είναι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο στον άλλο. Η Μαίρη δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει και έτσι παίρνει φόρα ο Γιάννης και δεν έχουν σταματημό.

Εν τω μεταξύ, πόσο παρεμβατικές μπορεί να είναι οι πεθερές στο μεγάλωμα του μωρού, όταν επεμβαίνουν ακόμα και στο τραγούδι που του τραγουδάει η Μαίρη για να το κοιμίσει;

Αλλά και τι κάνεις όταν η πεθερά σου μαγειρεύει τη χειρότερη ρεβυθόπιτα του κόσμου, αλλά εκείνη έχει την εντελώς αντίθετη γνώμη; Πρόβλημα...

Δείτε αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο που πρόβαλε "Το Πρωινό"





«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

