Πολιτική

ΥΠΕΞ: Ανάκληση του Έλληνα πρέσβη στο Αζερμπαϊτζάν

Αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στον Αζέρο πρέσβη, για τους προσβλητικούς ισχυρισμούς περί δήθεν ανοχής της Ελλάδας στην τρομοκρατία.

Σε συνέχεια των απολύτως ανυπόστατων και προσβλητικών ισχυρισμών της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν περί δήθεν ανοχής του Ελληνικού Κράτους σε προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, σε προσπάθειες στρατολόγησης τρομοκρατών μαχητών και κυβερνοεπιθέσεις από την ελληνική επικράτεια κατά του Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, έγινε χθες στο Υπουργείο Εξωτερικών αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών: «Σε συνέχεια του διαβήματος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, Ν. Πιπερίγκος, εκλήθη στην Αθήνα για διαβουλεύσεις, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.»