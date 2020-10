Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 13χρονη μετέδωσε τον ιό σε 11 μέλη της οικογένειάς της

"Καμπανάκι" από επιστήμονες. Οι έφηβοι μπορούν να γίνουν υπερματαδότες του κορονοϊού στην οικογένειά τους, επιβεβαιώνει η περίπτωση μιας 13χρονης.

Επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ προειδοποιούν πως οι έφηβοι μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς υπερμετάδοσης της νόσου Covid-19, έχοντας μελετήσει την περίπτωση μίας 13χρονης με κορονοϊό.

Το κορίτσι μετέδωσε τον ιό στον παππού και τη γιαγιά της, καθώς και σε άλλους εννέα συγγενείς, οι οποίοι προσωρινά έμεναν, για οκτώ έως 25 ημέρες, στο ίδιο σπίτι λόγω οικογενειακής συγκέντρωσης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Νόα Σβαρτς του CDC της Ατλάντα, οι οποίοι έκαναν τη δημοσίευση στο εβδομαδιαίο επιστημονικό δελτίο «Morbidity and Mortality Weekly Report» του CDC, ανέφεραν ότι συνολικά 12 άνθρωποι, μαζί με το κορίτσι, που -χωρίς να φοράνε μάσκες και να τηρούν αποστάσεις- ζούσαν προσωρινά στο ίδιο σπίτι (με πέντε κρεβατοκάμαρες), εμφάνισαν συμπτώματα Covid-19 και διαγνώστηκαν θετικοί στα σχετικά τεστ.

Όμως, έξι άλλοι συγγενείς, που έφθασαν αργότερα, οι οποίοι έμειναν για μόνο δέκα ώρες σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού και φρόντισαν να κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους, δεν εμφάνισαν συμπτώματα και διαγνώστηκαν αρνητικοί στα τεστ για κορονοϊό.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι «υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις πως τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να μεταδώσουν αποτελεσματικά τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19», όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ. Τόνισαν ότι, όπως δείχνει η περίπτωση της 13χρονης, «τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή για συρροή κρουσμάτων Covid-19 μέσα σε οικογένειες, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους είναι ήπια».

Επίσης, υπογράμμισαν «την ωφέλεια της τήρησης των αποστάσεων ως στρατηγική για τη μείωση της εξάπλωσης της Covid-19», καθώς δεν αρρώστησε κανένας από τους έξι συγγενείς που παρέμειναν εκτός σπιτιού και τήρησαν αποστάσεις, παρ' όλο που δεν φορούσαν μάσκες.

Το συμπέρασμα, κατά τους ερευνητές, είναι ότι «ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να εξαπλωθεί στη διάρκεια των συναθροίσεων, ιδίως όταν υπάρχει παρατεταμένη στενή επαφή. Η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και το πλύσιμο των χεριών μειώνουν τη μετάδοση. Οι συναθροίσεις, χωρίς την τήρηση αποστάσεων και τη χρήση μάσκας, πρέπει να αποφεύγονται».