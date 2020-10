Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλου: Το αμυντικό μας σύστημα δουλεύει καλύτερα στο κρύο

Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ στον ΑΝΤ1 για τη μετάδοση του κορονοϊού και την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.