Κορονοϊός - Λινού: Η γρίπη θα επιδεινώσει την κρίση

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας δεν κρύβει την ανησυχία της για την πορεία της πανδημίας τους επόμενους μήνες.

«Είμαστε σε κρίση και υπάρχει κίνδυνος να επιδεινωθεί και γιατί θα συμπέσει με τη γρίπη και τα απλά κρυολογήματα και δεν θα ξέρουμε τι έχουμε με κάποια συμπτώματα» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού.

Εξέφρασε, μάλιστα, την ανησυχία της για τους επόμενους μήνες «επειδή στην Ελλάδα τείνουμε να φοβόμαστε τον καθαρό αέρα και το κρύο».

«Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις επαφές χωρίς να επηρεάσουμε την ανθρωπιά μας», είπε η κυρία Λινού, καθώς «ο ιός μπορεί να μεταφερθεί και από κάποιον που είναι ανυποψίαστος».

Η ίδια τόνισε ότι «είναι καλό θα είναι να αερίζουμε πολύ συχνά τους χώρους, να κρατήσουμε τα παράθυρα ανοιχτά και ας είναι ψύχρα. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι κοινοί χώροι, όπως οι χώροι εργασίας».

Η κυρία Λινού εξήγησε ότι «το φτέρνισμα δεν είναι σύνηθες σύμπτωμα κορονοϊού και να μην το φοβόμαστε. Αυτό που μας ανησυχεί στον κορονοϊό είναι υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, μεγάλη εξάντληση και πόνοι μυοσκελετικοί ».

Κατά την ίδια, «η μάσκα σε όλους τους χώρους θα περιόριζε την πανδημία», ενώ «το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν δεν λυθεί, είναι ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Πρότεινε, τέλος, «κάθε ηλικιωμένος να σχετίζεται με μια οικογένεια, να υπάρχουν, δηλαδή, “κάψουλες” με μια οικογένεια και έναν ηλικιωμένο».