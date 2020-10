Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στις Άλπεις (εικόνες)

Τρομερές εικόνες από τη Γαλλία και την Ιταλία, περιοχές των οποίων επλήγησαν από σφοδρή κακοκαιρία.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στα γαλλικά και ιταλικά χωριά των Άλπεων, μετά την καταιγίδα που προκάλεσε δεκάδες θανάτους, ενώ πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Συνολικά δώδεκα νεκροί αναφέρθηκαν και από τις δύο χώρες, οι τέσσερις στη Γαλλία και οι οκτώ στην Ιταλία.

Οι κάτοικοι γαλλικού χωριού το εκκένωσαν και μεταφέρθηκαν στην Νίκαια, αφού ποτάμι φούσκωσε και διέλυσε τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, οι αγνοούμενοι είναι 21.

Ο ίδιος είπε πως πάνω από 900 διασώστες και 500 αστυνομικοί, καθώς και κάποιο στρατιώτες συμμετέχουν στην επιχείρηση της ορεινής περιοχής, στην οποία ζουν 12.000 άνθρωποι.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός είπε ότι περίπου 700 άτομα μένουν σε ξενοδοχεία ή άλλες δομές, μετά την εκκένωση των σπιτιών τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί σήμερα την περιοχή.