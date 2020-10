Αθλητικά

Ελικόπτερο πέταξε χαμηλά και τραυμάτισε ποδηλάτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα στον ποδηλατικό γύρο της Ιταλίας.

Ο διάσημος γύρος της Ιταλίας στιγματίστηκε από ένα σοβαρό ατύχημα. Ένα ελικόπτερο πέταξε πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα από τον αέρα που δημιουργήθηκε να τραυματιστούν ποδηλάτες.

Ο Ιταλός Λούκα Βάκεμαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς είχε σπασμένη μύτη, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει σπάσει και η πλάτη του.

Από το συμβάν τραυματίστηκε κι ο Ετιέν Φαν Εμπελ. Ο πρωταθλητής με ανάρτησή του γνωστοποίησε στον κόσμο ότι ήταν καλά. «Είμαι εντάξει. Μόνο μερικά μικρά κοψίματα στα δάχτυλά μου. Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει, αλλά από το πουθενά τα εμπόδια πέταξαν στην ομάδα μας. Προς το παρόν, η σκέψη μου είναι με τον συμπαίκτη μου Λούκα και ελπίζω να έρθουν σύντομα κάποια καλά νέα» έγραψε στο twitter.

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι δεν είχαν δεθεί σωστά τα διαχωριστικά και με τον δυνατό αέρα του ελικοπτέρου, δημιουργήθηκε το ατύχημα.

Το γύρο του κόσμου έχει κάνει η φωτογραφία του Γκέρεντ Τόμας, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του και την... σκισμένη του ενδυμασία, κατάφερε να τερματίσει!