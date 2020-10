Life

“Άγριες Μέλισσες:” Ο “Βόσκαρης” κάνει την ζωή της “Ελένης” κόλαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλάει στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την "άφιξή" του στις "Άγριες Μέλισσες", τον ρόλο που θα υποδηθεί και πώς θα αλλάξει τη ζωή της Ελένης Σταμίρη.