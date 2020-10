Life

Δημήτρης Σαμόλης: Πώς πήρε τον ρόλο στις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Ο Δημήτρης Σαμόλης περιγράφει το τέλος της "Θεοδοσίας" και αποκαλύπτει πώς πήρε τον ρόλο του γυναικολόγου "Αλέξανδρου Βασταρδή" στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, ΄"Άγριες Μέλισσες".