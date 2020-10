Πολιτική

Γεννηματά: δεν υπάρχει χώρος για τον φασισμό στη ζωή μας

Έξω από το Εφετείο βρίσκεται και η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, εν αναμονή της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή.

Μαζί με στελέχη του Κινήματος Αλλαγής βρίσκεται έξω από το Εφετείο η πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, η οποία τόνισε πως «σήμερα τα θύματα και η Δημοκρατία ζητούν δικαίωση. Είμαστε όλοι εδώ γιατί δεν υπάρχει χώρος για τον φασισμό στη ζωή μας. Και μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί».

Η κ. Γεννηματά πρόσθεσε πως «αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και ανεξάρτητα από τη σημερινή απόφαση θέλουμε μια κοινωνία ανοιχτή, με ισχυρή Δημοκρατία».

«Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση με μανδύα πολιτικού κόμματος. Μετά τη στυγνή δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να πει ότι δεν το γνωρίζει αυτό», επεσήμανε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.