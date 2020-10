Κοινωνία

Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Ψυχρό μέτωπο θα "σαρώσει" την χώρα. Δείτε σε χάρτες πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία.

Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης και από τα βορειοδυτικά, καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει την Ελλάδα με κατεύθυνση προς τα νοτιοανατολικά, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με εντονότερα φαινόμενα στα δυτικά, στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ιδίως σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Το βράδυ της Πέμπτης οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη.