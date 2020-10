Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Λαοθάλασσα έξω από το Εφετείο (εικόνες)

Κατακλυσμένη από κόσμο είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η λεωφόρος Αλεξάνδρας, εν αναμονή της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή.

Πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες που συγκεντρώνονται έξω από το Εφετείο, ενόψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή. Ήδη, από τις 9 το πρωί, αναρτήθηκαν τα πρώτα πανό μπροστά από το κτίριο και συγκεκριμένα από την πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ., περίπου 15.000 άτομα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Εφετείου. Σημειώνεται, ότι πριν από λίγο, επικράτησε μικροένταση ανάμεσα σε μπλοκ συγκεντρωμένων, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, ελικόπτερο και droneς της ΕΛΑΣ δίνουν συνεχώς εικόνα από την ευρύτερη περιοχή στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Όπως ακούγεται από τα μεγάφωνα, η συγκέντρωση εκτείνεται από τη λεωφόρο Κηφισίας έως την οδό Ιπποκράτους.

Ο κύριος όγκος όσων συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια αναμένεται να συγκεντρωθεί στις 11:00 που θα αρχίσουν και οι στάσεις εργασίας που έχουν κηρύξει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Δεν είναι αθώοι, οι ναζί στη φυλακή», είναι μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονται στα πανό, ενώ από τα ηχεία ακούγονται τραγούδια με αντιφασιστικό περιεχόμενο.