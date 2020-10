Πολιτική

Τσίπρας για Χρυσή Αυγή: Δεν είναι αθώοι, ανήκουν στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας

Στο Εφετείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων βρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Προσερχόμενος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει και αυτή την ετυμηγορία που πρέπει. Επί επτά ολόκληρα χρόνια, αυτός το βάρος το κουβαλούσε σχεδόν μόνη της αυτή η ηρωική μορφή, η Μάγδα Φύσσα. Σήμερα παίρνουμε όλοι μαζί λίγο από αυτό το άχθος. Αυτό το άχθος για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Ο λαός της Αθήνας έχει δώσει την ετυμηγορία του. Δεν είναι αθώοι. Φυσικά και το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για τη δράση τους, τη δηλητηρίαση της κοινωνίας με μίσος και διχασμό. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να δώσει την ετυμηγορία που πρέπει. Στη συνείδηση του λαού όμως είναι εκεί που πρέπει, στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας».