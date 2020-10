Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Επεισόδια έξω από το Εφετείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μολότοφ και χημικά έξω από το Εφετείο, λίγο μετά την ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία κρίνονται ένοχα όλα τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση.

Επεισόδια σημειώνονται αυτήν την ώρα έξω από το Εφετείο, λίγο μετά την απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία κρίνονται ένοχα όλα τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να κάνει χρήση χημικών. Ως αποτέλεσμα το συγκεντρωμένο πλήθος να διαλυθεί.