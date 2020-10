Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση στο εμπορικό ισοζύγιο τον Αύγουστο

Η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση 27,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, καθώς τόσο η αξία των εισαγωγών όσο και εκείνη των εξαγωγών σημείωσαν πτώση σε διψήφια ποσοστά (19,6% και 14,2%, αντίστοιχα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.333,5 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2020 έναντι 4.147,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 208,9 εκατ. ευρώ ή 7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 48,1 εκατ. ευρώ ή 1,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.063,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.405,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 80,5 εκατ. ευρώ ή 5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 82 εκατ. ευρώ ή 5,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.270,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.741,3 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 128,4 εκατ. ευρώ ή 9,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 33,9 εκατ. ευρώ ή 2,8%).

Το 8μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 31.558,6 εκατ. ευρώ έναντι 37.149,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 15,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.865,3 εκατ. ευρώ ή 6,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.644 εκατ. ευρώ ή 6,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 19.782,6 εκατ. ευρώ έναντι 22.461,9 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 11,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 114,9 εκατ. ευρώ ή 0,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 116,1 εκατ. ευρώ ή 0,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 11.776 εκατ. ευρώ έναντι 14.687,8 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 19,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.980,2 εκατ. ευρώ ή 16,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.760,1 εκατ. ευρώ ή 15,1%).