Πολιτική

Δένδιας για Χρυσή Αυγή: Νέμεση στην Ύβρη

Η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών στην ανακοίνωση της ετυμηγορίας της Δικαιοσύνης.

«Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών επέρχεται η Νέμεση στην Ύβρη που συνιστά για το Κράτος Δικαίου η Χρυσή Αυγή», σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του για την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τη Χρυσή Αυγή.

«Όπως ανέφερα στη συνοδευτική επιστολή μου, στις 19/9/2013, ως υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, κατά τη διαβίβαση των 32 δικογραφιών με αξιόποινες πράξεις μελών - υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, από την οποία ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση που οδήγησε στη σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης, "η δραστηριότητα αυτή εκτρέπεται των ορίων μεμονωμένων περιστατικών, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, υπονομεύει την αυθεντία του Κράτους Δικαίου, προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας"», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η Χρυσή Αυγή, η οποία επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας, εισπράττει σήμερα την απάντηση από το Κράτος Δικαίου», καταλήγει.