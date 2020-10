Πολιτική

Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: Το ναζιστικό μόρφωμα καταδικάστηκε και στο δικαστήριο

Πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Με τη σημερινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη δράση της Χρυσής Αυγής κλείνει ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής της χώρας. Η πολιτική του διάσταση έχει, ευτυχώς, κριθεί με τη νίκη της Δημοκρατίας, που εξόρισε απ' τη Βουλή το ναζιστικό μόρφωμα. Τώρα, η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δίνει και αυτή την δική της απάντηση.

Ως πρωθυπουργός απέχω συνειδητά από τον σχολιασμό δικαστικών κρίσεων. Ως Έλληνας πολίτης, όμως, συμμετέχω στην καθολική ικανοποίηση για την αναγνώριση του εγκληματικού της χαρακτήρα. Και είμαι υπερήφανος για την αταλάντευτη στάση της παράταξής μας που έθεσε ως στρατηγικό της στόχο την πολιτική και κοινωνική περιθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία πολέμησε ανέκαθεν, σταθερά και παντού τον φασισμό. Κατήγγειλε τον λαϊκισμό που τον ανέθρεψε στις πλατείες του τυφλού μίσους και της βίας. Ούτε στιγμή δεν συνέπλευσε με εκπροσώπους του, είτε σε πολιτικές επιλογές είτε σε κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. Με διάταξη που εκείνη ψήφισε, τους απέκλεισε από την κρατική χρηματοδότηση. Αρνήθηκε, μάλιστα, να νομιμοποιήσει την παρουσία τους ακόμη και σε απλές, εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.

Η Ιστορία έγραψε ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε ο δρόμος για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Επί των ημερών της, επίσης, διευκολύνθηκε και επιταχύνθηκε μια διαδικασία που βάλτωνε επί τεσσεράμισι χρόνια. Ώστε να φτάσουμε σήμερα η Δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της.

Το ναζιστικό μόρφωμα, μετά τις κάλπες, καταδικάστηκε και στο δικαστήριο. Είναι μία απόδειξη της δύναμης που εκπέμπει το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και η διάκριση των εξουσιών. Η ενότητα, η αλήθεια και η ομαλότητα. Ωστόσο, η δίκη του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της βίας μέσα στην κοινωνία παραμένει διαρκής.

Η Δημοκρατία σήμερα νίκησε. Είναι στο χέρι όλων μας να νικά καθημερινά.»