“The 2Night Show”: Εκλεκτοί καλεσμένοι, εξομολογήσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη (εικόνες)

Αποκαλύψεις για τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους κάνουν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου οι αποψινοί καλεσμένοι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο «Δράκος» του μπάσκετ, μιλά για την πολυετή και επιτυχημένη του πορεία, όχι μόνο ως μπασκετμπολίστας, αλλά και ως προπονητής. Τι κάνει καλό έναν παίκτη και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για έναν προπονητή;

Ποια η γνώμη του για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και πως ήταν η σχέση του με τον Νίκο Γκάλη τις εποχές της μεγάλης δόξας;

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Στηβ Μιλάτος. Το νεαρό μοντέλο που έχει περπατήσει σε διάσημες πασαρέλες, μιλά για την περίοδο που εργαζόταν σαν στρίπερ σε bachelor πάρτι και αποκαλύπτει το λόγο που τον σόκαρε και τον έκανε να σταματήσει να χορεύει.

Πώς ήταν η συνεργασία του με την Κέητ Μος και την Κιμ Καρντάσιαν; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε, μέχρι να πατήσει γερά στα πόδια του για όσο εργαζόταν στο εξωτερικό; Τέλος, μιλά με τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του και για τον επερχόμενο γάμο του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Νόνη Ιωαννίδου, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον χαμό του πολυαγαπημένου της συζύγου και μουσικοσυνθέτη, Άκη Τριανταφύλλου, πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Μεταξύ άλλων, κάνει αναδρομή στο παρελθόν και αναφέρεται στην απόφασή της να παρατήσει την καριέρα της στο Εθνικό Θέατρο και την τηλεόραση, για να ζήσει «ασκητικά» στο πλευρό του συζύγου της, σε ένα σπιτάκι στον Παρνασσό. Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή της στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος».

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

