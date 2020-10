Κόσμος

Κύπρος: κατέρρευσε η κυβέρνηση στα κατεχόμενα

Κυβερνητική κρίση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ερντογάν για την επέκταση του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων.

Την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού στα κατεχόμενα προκάλεσε η απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του υποψηφίου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ να ανακοινώσουν από κοινού την επέκταση του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων αύριο Πέμπτη.

Ο λεγόμενος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών των κατεχομένων και επίσης υποψήφιος για τις εκλογές Κουντρέτ Οζερσάι αποχώρησε από την λεγόμενη Κυβέρνηση, αναφέροντας ότι δεν ενημερώθηκε προηγουμένως για την απόφαση. Το Κόμμα του Λαού αποφάσισε την απόσυρσή του, με 36 ψήφους υπέρ και πέντε κατά, μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα της παραλίας της Αμμοχώστου. Νωρίτερα ο ίδιος ο Οζερσάι είχε προβεί σε έντονες δηλώσεις εναντίον του Τατάρ, λέγοντας ότι αυτό που ανακοινώθηκε «δεν είναι άνοιγμα του Βαρωσιού αλλά δηλώσεις για το Βαρώσι» και υπέδειξε ότι δεν υπάρχει απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» για αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης.

«Ο Ερσίν Τατάρ έχει γίνει γελοίος, καθώς πίστεψε το ψέμα ότι ανοίξαμε το Βαρώσι», ήταν η αντίδραση του ανεξάρτητου υποψηφίου «προέδρου» Σερντάρ Ντενκτάς, ο οποίος σημείωσε ότι η ζωντανή μετάδοση της τελετής σε Πάναγρα και περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, παρά την απαγόρευση του «ανωτάτου εκλογικού συμβουλίου», βλάπτει το «δικαστικό σώμα» και τη δημοκρατία.

Σε ανάρτησή του ο κ. Ντενκτάς ανέφερε ότι με τη δήλωση για άνοιγμα μέρους του Βαρωσίου, ο Ερσίν Τατάρ, αντί να φροντίσει για το συμφέρον του «λαού», έχει γίνει γελοίος στα μάτια του. Δεν είναι το ίδιο το άνοιγμα του Βαρωσίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου με τρόπο που να αρμόζει στις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, με το άνοιγμα ενός μέρους του παραλιακού μετώπου άρον άρον. Ωστόσο, όπως τονίζει, πιστεύει ότι θα εκτιμηθεί στις «εκλογές» και θεωρεί ότι ένα τέτοιο ψέμα είναι κατάλληλο. Χαρακτήρισε επίσης ασέβεια προς το ψευδοκράτος το ότι οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν στην 'Αγκυρα και όχι στη Λευκωσία, χωρίς να υπάρχει απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου», χωρίς να έχει συζητηθεί το θέμα στη «βουλή».

Αυτό που γίνεται στο Βαρώσι λίγο πριν από τις «εκλογές» είναι μια λανθασμένη συμπεριφορά που φέρνει σε δύσκολη θέση τον τ/κ «λαό» στη διεθνή σκηνή, ενώ ο ΓΓ του ΟΗΕ προετοιμάζεται να συγκαλέσει μετά τις «προεδρικές» μια άτυπη σύνοδο 5+1, ανέφερε, τέλος, ο νυν Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί. Στη γραπτή του δήλωση επανέλαβε τη θέση του ότι «μένοντας εντός του διεθνούς δικαίου και χωρίς να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τα ΗΕ, το θέμα του Βαρωσίου πρέπει να αξιολογηθεί όχι ως ένα εμπόδιο στη λύση, αλλά ως ένα στοιχείο που θα συμβάλει στη λύση». Εχω καθήκον να ξεκαθαρίσω, κατέληξε, ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως το Βαρώσι, που περιλαμβάνεται και στις ευθύνες της «προεδρίας», το να γίνει λίγο πριν τις «εκλογές» προεκλογικό αντικείμενο, «είναι πολύ λάθος», επεσήμανε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη μαύρη κηλίδα.