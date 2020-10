Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρυξέλλες: “λουκέτο” σε μπαρ και καφέ

Με την ίδια απόφαση όμως, τα εστιατόρια θα παραμείνουν ανοιχτά.

Κλειστά θα παραμείνουν για ένα μήνα τα μπαρ και τα καφέ στις Βρυξέλλες, με απόφαση που έλαβε πριν από λίγη ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας της βελγικής πρωτεύουσας, σε μια προσπάθεια περιορισμού της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο, Πέμπτη, στις 7 το πρωί.

Από τη νέα απόφαση ωστόσο εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά.