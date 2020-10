Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - φον ντερ Λάιεν

Μετά την αναβολή της επίσκεψης της προέδρου της Κομισιόν στην Ελλάδα εξαιτίας του κορονοϊού.



Τηλεδιάσκεψη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

"Πρόκειται για συνάντηση η οποία είχε σχεδιαστεί στο πλαίσιο της επίσκεψης της προέδρου στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα με την ευκαιρία και του βραβείου "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ" το οποίο θα παραλάμβανε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απόψε", ανέφερε ο Ερίκ Μαμέρ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαμέρ υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητηθούν, σημειώνοντας ότι στην τηλεδιάσκεψη η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθούν σε πολλά διαφορετικά θέματα.