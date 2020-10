Κόσμος

ΕΕ για Βαρώσια: είναι σαφές τι αναμένουμε από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανησυχία της ΕΕ για τις εξελίξεις, εξέφρασε ο εκπρόσωπος της, Πίτερ Στάνο.

Της Μαρίας Αρώνη

«Είναι σαφές τί αναμένει η ΕΕ από την Τουρκία», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πίτερ Στάνο, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις σχετικά με τα Βαρώσια.

Ο Πίτερ Στάνο, υπενθύμισε ότι το ζήτημα των Βαρωσίων επισημάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 1-2 Οκτωβρίου και υπήρξε ειδική αναφορά στα συμπεράσματα που υιοθέτησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και παραμένει πλήρως δεσμευμένο στη συνολική διευθέτηση του προβλήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. (550 και 789).

Επιπλέον, ο Πίτερ Στάνο υπενθύμισε ότι και ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη χθεσινοβραδινή δήλωσή του για τα Βαρώσια, εκφράζοντας "την ανησυχία της ΕΕ". «Είναι ξεκάθαρο τί περιμένουμε από την Τουρκία», είπε ο Πίτερ Στάνο, προσθέτοντας ότι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τα Βαρώσια η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με τα Η.Ε.

Καταλήγοντας, ο Πίτερ Στάνο τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ξεκαθαρίσει τί αναμένει από την Τουρκία και η ΕΕ παρακολουθεί τα γεγονότα. «Η ΕΕ τελεί εν αναμονή. Το Δεκέμβριο οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανεξετάσουν την κατάσταση και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας για να δουν αν έχει σημειωθεί πρόοδος ή όχι και βάσει της αξιολόγησής τους θα αποφασίσουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα".