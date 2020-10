Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τα νέα πρόσωπα στην ζωή της Ελένης στις φυλακές (εικόνες)

Γνωρίστε τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην ζωή της Ελένης και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή της μέσα στις φυλακές.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» που προβάλλεται κάθε βράδυ στις 22.00.



Η Ελένη περνάει την πόρτα των φυλακών μετά την καταδίκη της για τον θάνατο του Σέργιου και νέα πρόσωπα μπαίνουν στην ζωή της που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή της μέσα στις φυλακές.

Λάζαρος Γκούμας (Τάσος Σωτηράκης): Δεσμοφύλακας στις φυλακές που κρατείται η Ελένη και δεξί χέρι του Μάνου Βόσκαρη. Απότομος, βίαιος, είναι τα αυτιά και τα μάτια του διευθυντή του και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του.

Φωτεινή Αβδελά (Αλεξάνδρα Παντελάκη): Παλιά καραβάνα στις φυλακές, στις οποίες βρίσκεται τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ένας πράος και θετικός άνθρωπος, που βλέπει τις νεαρές συγκρατούμενές της σαν παιδιά της. Θα έρθει από την πρώτη στιγμή κοντά με την Ελένη και θα στηρίξουν η μία την άλλη μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δε μιλάει ποτέ για τον λόγο που είναι και η ίδια στη φυλακή, αλλά το μεγάλο της παράπονο είναι πως η κόρη της δεν έρχεται ποτέ να την επισκεφτεί.

Μαίρη Χατζίδου (Εύα Σιμάτου): Καταδικασμένη για δύο ανθρωποκτονίες, του αρραβωνιαστικού της και της φίλης της με την οποία την απατούσε. Είναι σκληρό καρύδι και μέχρι την έλευση της Ελένης ήταν ο φόβος κι ο τρόμος των κοριτσιών εκεί μέσα. Έχει τη δική της «συμμορία» κι εκμεταλλεύεται τις συγκρατούμενές της. Θα αντιπαθήσει την Ελένη από την πρώτη στιγμή και η κόντρα τους θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.

Χριστίνα Σέκερη (Χριστίνα Χριστοδούλου): Μια νέα κοπέλα που φυλακίστηκε για μικροκλοπές. Η Χριστίνα είναι ένα ευάλωτο πλάσμα που στο πρόσωπο της Ελένης θα βρει ένα μεγάλο στήριγμα. Μόνο που εκείνη δεν αντέχει τη φυλακή κι αυτή η αδυναμία της θα την οδηγήσει σε μεγάλες αποφάσεις.