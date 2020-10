Life

Κλερ Φόι και Τζέιμς ΜακΑβόι στο θρίλερ “My Son”

Η Κλερ Φόι και ο Τζέιμς ΜακΑβόι πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ «My Son». Πρόκειται για ριμέικ της γαλλικής ταινίας του 2017 «Mon Garcon».

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Γάλλος σκηνοθέτης Christian Carion, που είχε σκηνοθετήσει και τη γαλλική εκδοχή με πρωταγωνιστή τον Γκιγιόμ Κανέ στον ρόλο του πατέρα που έκανε τα πάντα για να πάρει πίσω το γιο του.

Στο ριμέικ ο ΜακΑβόι θα υποδυθεί έναν πατέρα του οποίου ο γιος εξαφανίζεται και ταξιδεύει στην πόλη όπου ζει η πρώην σύζυγός του (Φόι) αναζητώντας απαντήσεις για το μυστήριο.

Ο ηθοποιός θα αυτοσχεδιάζει στην κάθε σκηνή καθώς δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο σενάριο, όπως ακριβώς συνέβη και στην πρωτότυπη γαλλική ταινία, ενώ το υπόλοιπο καστ θα γνωρίζουν την εξέλιξη της ταινίας.