Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: ρεκόρ θανάτων μετά από 100 ημέρες

Για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου, ο αριθμός των θυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο, ξεπέρασε τα 200.

Ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη Ρωσία, ανήλθε σε 11.125, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας έχει φθάσει τα 1.248.619 άτομα.

Τα ενεργά κρούσματα την παρούσα στιγμή ανέρχονται σε 231.479.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο ανέρρωσαν 6.699 άτομα ενώ ο συνολικός αριθμός των αναρρωσάντων ανέρχεται σε 995.275.

Επίσης το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 202 θάνατοι, οι περισσότεροι θάνατοι που έχουν καταγραφεί ανά εικοσιτετράωρο από την 1η Ιουλίου. Χθες καταγράφηκαν 188 θάνατοι.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές από την Covid-19 έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 21.865 άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,7% όλων των κρουσμάτων.