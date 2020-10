Οικονομία

ΠΚΜ: Παράταση και αλλαγές για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων

Τι αναφέρει σε ανακοινωση της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 15.00’ η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την ενίσχυσή τους από το πρόγραμμα «Διέξοδος» που αφορά στη χορήγηση μη επιστρεπτέας επιδότησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά κι επειδή το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπερφορτώθηκε από τον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.

Η παράταση θα είναι τελική και δεν πρόκειται να δοθεί νέα.

Επίσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, αλλά και της αντιμετώπισης της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τη συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στην αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα «Διέξοδος» (πτωχευτικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, χωρίς την προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών, αλλά μόνο με το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης απόκτησής τους στο Πρωτοδικείο, εφόσον αυτή έχει γίνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020.

«Λόγω της βεβαιωμένης αδυναμίας των αρμόδιων φορέων να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή της αίτησης του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων παρατείνεται έως την Δευτέρα 12-10-2020 στις 3 μ.μ. λόγω υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣΚΕ) το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.», αναφέρεται στη σχετική τροποποιητική απόφαση»..