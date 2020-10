Πολιτική

Μονάδες Στέγασης για προσφυγόπουλα έκανε δωρεά η Πολωνία

Τι δήλωσαν κατά την παραλαβή των “Refugee Housing Units“ o Γιώργος Κουμουσάκος και ο Πρέσβης της Πολωνίας στην Ελλάδα.

Παρελήφθησαν σήμερα στο Στρατόπεδο Αυλώνα, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα, 156 Μονάδες Στέγασης Προσφύγων (RHUs-Refugee Housing Units), που παραχωρούνται στην Ελλάδα από την Πολωνία.

Μετά την παραλαβή, ο Γιώργος Κουμουτσάκος δήλωσε «παραλάβαμε σήμερα 156 μονάδες για στέγαση, για να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά τον εμπρησμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια. Χαιρετίζω και ευχαριστώ την Πολωνία για αυτήν της την απόφαση, για αυτήν της την πρωτοβουλία. Eκτιμούμε αυτήν την κίνηση αλληλεγγύης. Μπορεί να μην έχουμε πάντα συγκλίνουσες απόψεις για την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Αλλά τελικά, νομίζω, αυτό το οποίο προέχει είναι ότι η Ευρώπη λειτουργεί μαζί στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Πολωνίας, Artur Lompart, ανέφερε ότι «η πολωνική κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki, απαντώντας στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, πήρε τον Ιούλιο μια γρήγορη απόφαση για την αγορά 156 κινητών μονάδων στέγασης για τις δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα. Είναι η συνεισφορά της Πολωνίας και η συμμετοχή της στις δράσεις και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς, είναι πάνω από όλα μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό. Κατανοούμε απόλυτα την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στην μεταναστευτική κρίση. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ελληνικές αρχές, και προσωπικά τον Υπουργό κ. Κουμουτσάκο και τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των υπηρεσιών του, καθώς και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τη συνεργασία και την καλοσύνη τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης αυτής της δράσης. Χαίρομαι που από κοινού καταφέραμε να την υλοποιήσουμε και ελπίζω, ότι δεν θα είναι η τελευταία».