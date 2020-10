Κόσμος

Χρυσή Αυγή: Πρώτη είδηση στα ξένα ΜΜΕ η καταδίκη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρακτορεία ειδήσεων και μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης με εκτενή τους ρεπορτάζ, κάλυψαν την ιστορικής σημασίας απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Με τις φωτογραφίες της Μάγδας Φύσσα με τα χέρια ψηλά να βγαίνει από την αίθουσα του δικαστηρίου φωνάζοντας «Παύλο τα κατάφερες… Γιε μου», πρακτορεία ειδήσεων και μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης με εκτενή τους ρεπορτάζ, σε περίοπτη θέση, κάλυψαν τη σημερινή, ιστορικής σημασίας απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, να καταδικάσει τον σκληρό πολιτικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ άλλων καταδικαστικών αποφάσεων, κάνοντας λόγο για μία απόφαση – σταθμό σε μια από τις πιο σημαντικές δίκες στην πολιτική Ιστορία της Ελλάδας.

Το ελληνικό νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή κρίθηκε σήμερα Τετάρτη ως μια «εγκληματική οργάνωση» από το ποινικό δικαστήριο της Αθήνας, ενώ ο αρχηγός του και τα κύρια στελέχη του βρέθηκαν ένοχοι ότι τη διηύθυναν σε μια ιστορική ετυμηγορία που έγινε δεκτό με ζητωκραυγές από τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, ξεκινά το τηλεγράφημά του το Γαλλικό Πρακτορείο. Αναφέρεται στο ιστορικό της πορείας του νεοναζιστικού κόμματος και την είσοδο του στην Βουλή, σκιαγραφώντας το προφίλ του "Fuhrer", Νίκου Μιχαλολιάκου.

«Οι ηγέτες της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής διοικούσαν εγκληματική οργάνωση» ήταν ο τίτλος της έκτακτης είδησης του Reuters που στο τηλεγράφημά του εξιστορεί το χρονικό της δίκης και όσων συνέβησαν και στα όσα συνέβησαν στο δικαστήριο σήμερα. Στο τηλεγράφημα του πρακτορείου περιλαμβάνεται και η δήλωση του διευθυντή της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ευρώπη Νιλς Μούιζνιεκς ότι «οι κατηγορίες εναντίον των ηγετών και των μελών της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Παύλου Φύσα, εκθέτουν μια ρωγμή που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ??από αυτό».

«Το νεο-ναζιστικό κόμμα, που το 2012 με τους Έλληνες να δοκιμάζονται από την κρίση χρέους είχε 12 βουλευτές στην Βουλή, κρίθηκε ένοχο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», αναφέρει το BBC, αναλύοντας λεπτομερώς το ιστορικό της δίκης και το προφίλ των κατηγορουμένων.

Η ετυμηγορία έγινε δεκτή με χαρά από χιλιάδες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το αυστηρά φυλασσόμενο δικαστικό μέγαρο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης, φωνάζοντας «Οι Ναζί ανήκουν στη φυλακή», τονίζει ο Guardian, σχολιάζοντας πως η ελληνική Δικαιοσύνη έρχεται να κλείσει τις πληγές που είχε ανοίξει η Χρυσή Αυγή.

Τη δήλωση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι «σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Δημοκρατία», περιλαμβάνουν στο άρθρο τους οι New York Times, τονίζοντας ότι η Χρυσή Αυγή ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 για να «εκτιναχθεί από την αφάνεια σε τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελλάδας κατά το απόγειο της κρίσης χρέους το 2012, εκμεταλλευόμενη την δυσφορία της κοινής γνώμης για τη λιτότητα και τις αυξανόμενες ροές μεταναστών». «Παρά την πτώση της Χρυσής Αυγής, η απειλή του νεο-ναζισμού στην Ελλάδα δεν έχει εξαφανιστεί», σχολιάζουν οι NYT.

Στην κραυγή δικαίωσης της Μάγδας Φύσσα - μητέρα του δολοφονηθέντα Παύλο Φύσσα από το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, Χρήστο Ρουπακιά - που βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό φώναξε: «Παύλο τα κατάφερες… Γιε μου», αναφέρεται το Al Jazzera, σημειώνοντας ότι η κυρία Φύσσα δεν έχασε σχεδόν ούτε μια μέρα από τις 453 μέρες ακροματικής διαδικασίας της δίκης.

Το Associated Press μιλά για μία ιστορική απόφαση, που ήρθε ύστερα από μαραθώνια δίκη, αναφερόμενοι και στην συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων έξω από το Εφετείο. Επίσης σχολιάζει πως μόνο 11 από τους 68 κατηγορουμένους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και κανένας από τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

«Το νεοναζιστικό κόμμα της Ελλάδας Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση, με τους ηγέτες του να αντιμετωπίζουν βαριές ποινές σε μια από τις πιο σημαντικές δίκες στην πολιτική Ιστορία της χώρας», ήταν ο τίτλος της έκτακτης είδησης της Deutsche Welle, με την ανταπόκρισή του να φέρει υπότιτλο: «Θάνατος στον φασισμό».

Ένα ελληνικό δικαστήριο έκρινε ότι το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής της χώρας είναι εγκληματική οργάνωση αποφαινόμενο ότι ορισμένα μέλη του κόμματος είναι ένοχα για ανθρωποκτονία και άλλες κακουργηματικές πράξιες - ένα μεγάλο πλήγμα εναντίον ενός από τα πιο ακραία πολιτικά κινήματα της Ευρώπης», γράφει στο πρόλογο του ρεπορτάζ της η Wall Street Journal. «Υπήρξε μία περιθωριοποιημένη ομάδα γνωστή για τις βίαιες επιθέσεις της σε μετανάστες και αριστεριστές, αλλά το 2010 αυξήθηκε η δημοφιλία της, όταν επιβλήθηκαν δραστικά μέτρα λιτότητας στη χώρα, επιταχύνοντας μία οικονομική ύφεση, που εκτίναξε την ανεργία έως και το 27%» αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Με εκτενή τους δημοσιεύματα και τηλεγραφήματα αναφέρθηκαν επίσης στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή μεταξύ πολλών άλλων, η Liberation, η Suddeutsche Zeitung, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το ρωσικό πρακτορείο Sputnik.