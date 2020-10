Πολιτική

Βενιζέλος για Χρυσή Αυγή: αφετηρία για αναστοχασμό η απόφαση των δικαστών

Τι λέει για την «πρώτη πράξη» για την καταδίκη των μελών της Χ.Α., επί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και πως χαρακτηρίζει την ετυμηγορία των δικαστών.

Σε δήλωση του για το αποτέλεσμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, ο Συνταγματολόγος και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρει:

«Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών μετά από πολυετή ακροαματική διαδικασία διατύπωσε τη δικανική του κρίση για τον πραγματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Το Δικαστήριο κατέληξε στην απόφασή του, όπως προβλέπουν οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου, ανεξάρτητα από το πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της κοινωνίας και της πολιτικής. Το κράτος δικαίου διασταυρώθηκε στην προκειμένη περίπτωση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα επειδή τα δεδομένα ήσαν ευανάγνωστα και προφανή. Η Δικαιοσύνη όμως τα αξιολογεί όλα αυτά με αυστηρούς δικονομικούς κανόνες και γιαυτό η δική της κρίση έχει θεσμική βαρύτητα.

Χρειάστηκαν έξι χρόνια προκειμένου να διατυπώσει η Δικαιοσύνη τη θέση της σε πρώτο βαθμό. Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια από το 2012 όταν ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσα το ζήτημα της θεσμικής απομόνωσης και αποβολής της Χρυσής Αυγής. Μεσολάβησε το τραγικό αλλά και καταλυτικό γεγονός της δολοφονίας Φύσσα. Η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2014 την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει και να υποβάλει στην Εισαγγελία τα στοιχεία που θεμελίωσαν την κίνηση της ποινικής διαδικασίας. Ήταν μια τομή.

Ακόμη όμως και μετά την κίνηση της διαδικασίας αυτής ήταν πολλοί οι διστακτικοί ή οι ανοικτά αρνητικοί στη γραμμή της θεσμικής και ιδίως της κοινοβουλευτικής απομόνωσης της Χρυσής Αυγής. Υπήρξαν περίοδοι που οι κοινοβουλευτικοί αριθμοί δεν είχαν οσμή για κάποιους. Όπως δεν είχε οσμή η συνύπαρξη σε εκδηλώσεις «αγανάκτησης» κατά δύσκολων αλλά αναγκαίων επιλογών που στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις ως απολύτως αναγκαίες και οι μόνες εφικτές.

Εύχομαι η σημερινή δικαστική απόφαση και η σημερινή στάση της κοινωνίας και των κομμάτων απέναντι σε αυτή να σηματοδοτεί μια περίοδο μεγαλύτερης δημοκρατικής ωριμότητας για όλους μας και να λειτουργήσει ως αφετηρία για τον αναγκαίο αναστοχασμό».