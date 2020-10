Πολιτική

Σαμαράς για Χρυσή Αυγή: Δικαιώνεται η Δημοκρατία και οι εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες μας

Η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή και η αναφορά του στο άνοιγμα της δίωξης επί κυβερνήσεών του.

«Σήμερα δικαιώνεται η Δημοκρατία και οι εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες μας» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, και αναφερόμενος στο άνοιγμα της δίωξης επί κυβερνήσεών του επισήμανε: «Πολύ απλά, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το εθνικό και δημοκρατικό μας καθήκον»

«Σήμερα δικαιώνεται η Δημοκρατία και οι εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες μας. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ώρες φοβερά δύσκολες πώς πάρθηκε η απόφαση και πώς ολόκληρη η κυβέρνησή μας, ατρόμητοι δικαστές και στελέχη απ' όλες τις παρατάξεις πιστέψαμε σε αυτήν την αποστολή. Τολμήσαμε και υπομείναμε ύβρεις κι απειλές αλλά και απέραντη υποκρισία. Κι ασφαλώς θα θυμάμαι πάντα την αγωνία μου μήπως οι θυσίες του ελληνικού λαού τότε, πάνε χαμένες μέσα σε ένα όργιο βίας. Κι ας σκεφθούν ορισμένοι πώς εμείς αισθανθήκαμε βλέποντάς τους να αθροίζουν τις ψήφους τους με εκείνες της Χρυσής Αυγής. Κι όχι μόνο μια φορά. Πολύ απλά λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω από το εθνικό και δημοκρατικό μας καθήκον», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.