Αρτέμης Σώρρας: αποφυλάκιση προ των πυλών

Το αίτημα από τον περιβόητο επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις» και το πλαίσιο χάρη στο οποίο θα βρεθεί εκτός φυλακής.

Λίγες ημέρες απομένουν για την αποφυλάκιση του επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις» Αρτέμη Σώρρα

Μετά από παραμονή δύο ετών και τεσσάρων μηνών στη φυλακή, ο Αρτέμης Σώρρας βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποφυλάκισή του, εκμεταλλευόμενος τις ευνοϊκές διατάξεις της υφ’ όρων απόλυσης.

Ο φερόμενος ως επιχειρηματίας, που ισχυριζόταν ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεπληρώσει πλήρως του χρέος του ελληνικού κράτους με ομόλογα ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, κρίθηκε το 2017 ένοχος για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, αλλά δεν παρέστη στη δίκη, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης και να είναι καταζητούμενος για περίπου έναν χρόνο.

Τον Ιούνιο του 2018 συνελήφθη τελικά από τις αρχές στον Άλιμο, όπου διέμενε κρυμμένος σε σπίτι μέλους της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσις με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Ο Σώρρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα χρήματα για τη διάσωση της χώρας υπάρχουν και λίγες ημέρες μετά, ζήτησε την αποφυλάκισή του.

Τον Δεκέμβριο του 2019 καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 6 χρόνια κάθειρξης χωρίς αναστολή για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος του Δημοσίου, ενώ η σύζυγος του καταδικάστηκε σε αντίστοιχη φυλάκιση οκτώ ετών χωρίς αναστολή για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος. Ύστερα από μείωση της ποινής, εξαγόρασε την ελευθερία της.

Τον Ιανουάριο του 2017, ασκήθηκε εις βάρος του δίωξη για υποκίνηση μίσους με ρατσιστικό λόγο κατ' εξακολούθηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας.

Οι αξιόποινες πράξεις αφορούν διαδικτυακή συνέντευξη και ανάρτηση στο Facebook τον Σεπτέμβριο του 2016, όπου δήλωσε αντίστοιχα ότι «είναι ύβρις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βλέπεις ανάπηρους να κάνουν παραολυμπιάδα» κι ότι θεωρεί «τεράστια προσβολή και βεβήλωση για όλους τους ανθρώπους Έλληνες τους παραολυμπιακούς αγώνες που τα ζώα μας επιβάλλουν στον πλανήτη μας».

Στις 9 Μαρτίου 2020, το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε τον Αρτέμη Σώρρα σε φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμο 15.000 ευρώ για μισαναπηρισμό και αντισημιτισμό (παραβιάσεις του αντιρατσιστικού νόμου), συνεκδικάζοντας δύο δίκες σε βάρος του.

Όπως αναφέρει ο συνήγορος του, Βασίλης Χειρδάρης, ο Αρτέμης Σώρρας είναι ένα βήμα πριν από την πόρτα εξόδου από την φυλακή, καθώς έχει εκτίσει το όριο που προβλέπεται και αναμένει διάταξη Εισαγγελέα για επικύρωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αποφυλάκιση του Αρτέμη Σώρρα από τις φυλακές της Χαλκίδας, αναμένεται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.