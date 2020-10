Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: πιθανή συνάντηση εν μέσω προκλήσεων

Που και πότε ενδέχεται να γίνει το τετ α τετ των δύο Υπ. Εξωτερικών, στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και των εξελίξεων στα Βαρώσια.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Πιθανή θεωρείται μια συνάντηση Δένδια - Τσαβουσογλου την Πέμπτη, στην Μπρατισλάβα στο περιθώριο του Φόρουμ Παγκόσμιας Ασφάλειας που διεξάγεται στη σλοβακική πρωτεύουσα.

Το τετ α τετ που δεν το αποκλείει η ελληνική κυβέρνηση, έρχεται την ώρα που η Άγκυρα επανέρχεται σε τακτική προκλήσεων, στα Βαρώσια.

Το δόγμα της Ελλάδας παραμένει "μαστίγιο και καρότο" για την Τουρκία, μόνο που το μαστίγιο το κρατά πια η Ευρώπη και το χρησιμοποιεί, όπως έγινε χθες με την έκθεση της ΕΕ για τη Τουρκία.

Το καρότο το κρατά η Ελλάδα, που καλεί την Τουρκία να ορίσει την ημερομηνία των διερευνητικών επαφών. Με αυτήν τη τακτική είτε θα εκτεθεί ο Ερντογάν με όσα κάνει στα μάτια όσων ακόμη τον υποστηρίζουν είτε θα κάνει ξανά τη στροφή και θα κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η προσπάθεια του Τούρκου Προέδτου να βάλει και το Κυπριακό, "από το παράθυρο" στην διμερή συζητήσει, θα πέσει στο κενό γιατί για το Κυπριακό δεν συζητά απευθείας η Ελλάδα με την Τουρκία. Αυτή, είναι άλλη διαδικασία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία.