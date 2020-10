Παράξενα

Μηταράκης: δακτύλιος εμπορίας ανθρώπων απο ΜΚΟ με... πόδια και στην Τουρκία

Τι αναφέριε ο Υπ. Μετανάστευσης για την ανάγκη δίκαιης κατανομής του βάρους του Προσφυγικού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συνέντευξη στο περιοδικό “Politicο” έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με κεντρικό θέμα το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο Ασύλου.

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς και δύσκολης συζήτησης. Το προτεινόμενο σύμφωνο της ΕΕ έχει τους σωστούς τίτλους, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Εάν δεν ικανοποιηθεί η ανάγκη για δίκαιη ανακατανομή του βάρους, τότε το πρόβλημα δεν επιλύεται. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή. Για να λειτουργήσει το σχέδιο της Επιτροπής, όσοι επιλέγουν να συνεισφέρουν σε επιχειρησιακή βάση πρέπει να το κάνουν «ουσιαστικό» και «εφόσον έχουν επιτευχθεί μόνο οι στόχοι μετεγκατάστασης», τόνισε ο Νότης Μητσράκης.

Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των θαλασσίων συνόρων, ο κ Μηταράκης τόνισε πως «η Ελλάδα φρουρεί τα σύνορά της με αποφασιστικότητα και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν γίνονται pushbacks. Καταφέραμε να μειώσουμε τις ροές χάρη στη συνεχή παρουσία της ελληνικής ακτοφυλακής και του ελληνικού ναυτικού στη θάλασσα, δείχνοντας σαφώς ότι η χώρα έχει σύνορα».

Με αφορμή τις συλλήψεις μελών ΜΚΟ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως «οι ΜΚΟ που επικοινωνούν με την Τουρκία και συντονίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα σκάφος θα φτάσει στα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προσφέρουν βοήθεια, είναι ένας δακτύλιος εμπορίας ανθρώπων».

Σχετικά με την διαχείριση της εξάπλωσης του Covid-19, ο κ Μηταράκης ανέφερε πως το «το γεγονός ότι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα έχουμε μόνο ένα άτομο νεκρό από κοροναϊό από 95.000 αιτούντες άσυλο δείχνει ότι όλα αυτά τα σενάρια για επικείμενη μαζική καταστροφή που κυκλοφόρησαν δεν έχουν επαληθευτεί. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική που ακολουθήσαμε, η οποία είχε διάφορες παραμέτρους, έφερε αποτελέσματα».