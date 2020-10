Κόσμος

Τραμπ: Ο Μπάιντεν είναι “θεόμουρλος”

Συνεχίζει τις λεκτικές επιθέσεις κατά του Δημοκρατικού αντιπάλου του ο Τραμπ, την ώρα που οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες για το αν εργάζεται από το Οβάλ Γραφείο.

Αφού υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά έναντι του Δημοκρατικού αντιπάλου του, λιγότερο από ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε σήμερα τον Τζο Μπάιντεν «θεόμουρλο».

«Για χρόνια είναι θεόμουρλος και όλοι το γνωρίζουν», είπε σε tweet του ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Τα μέσα ενημέρωσης είναι προσκολλημένα σε αυτόν και απλά προσπαθούν να τον προστατεύσουν», συνέχισε.



«Παρατηρήσατε πώς όλα τα αρνητικά πράγματα, όπως ο πολύς χαμηλός δείκτης νοημοσύνης του (IQ) του, δεν αναφέρονται πλέον; Ψευδείς ειδήσεις (Fake News)», πρόσθεσε σε μια ακόμη από τις προσβολές της καθημερινής ρουτίνας του.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν ο Τραμπ εργάζεται από το Οβάλ Γραφείο

Την ίδια ώρα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο για το αν ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται από το Οβάλ Γραφείο. Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πήγε την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο, αφού επέστρεψε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες, διαψεύδοντας έναν υψηλόβαθμο σύμβουλό του.

Οι κινήσεις του Τραμπ παρακολουθούνται με εντεινόμενη προσοχή καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, που διαγιγνώσκονται θετικοί στην Covid-19.

«Ο πρόεδρος ήθελε να βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο χθες, αλλά δεν πήγε και εργάστηκε από την κατοικία του», ανέφερε ο Μπεν Ουίλιαμσον.

Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Λάρι Κούντλοου είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε χθες στο Οβάλ Γραφείο «λαμβάνοντας τις μέγιστες προφυλάξεις».

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να ξαναμπεί στο προεδρικό γραφείο εντός των επόμενων ημερών.