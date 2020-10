Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: σε καραντίνα ο Καβάνι

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων διαβόλων», θα καθυστερήσει να φορέσει τη νέα του φανέλα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να περιμένει ακόμη περισσότερο προτού «επιδείξει» στο κοινό την ενίσχυση της «τελευταίας στιγμής», τον Έντινσον Καβάνι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο γεννημένος στο 1987 Ουρουγουανός επιθετικός, που μόλις αποκτήθηκε από τον αγγλικό σύλλογο, θα πρέπει να υποβληθεί σε μια περίοδο καραντίνας, που θα τον αναγκάσει να χάσει τον επόμενο αγώνα των «κόκκινων διαβόλων», απέναντι στη Νιούκαστλ.

Το ντεμπούτο του «Matador», λοιπόν, δεν θα γίνει στην Premier League, αλλά στο Champions League, εναντίον της πρώην ομάδας του, της Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει στις 20 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, ο Καβάνι μίλησε για την κατάστασή του με την Covid-19 σε μερικά μέσα στη χώρα του. «Σκέφτηκα σοβαρά να σταματήσω το ποδόσφαιρο και να μείνω στην εξοχή για να αφιερωθώ στη ζωή μου», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Otra Cabeza.

«Κάναμε ένα τεστ που ήταν αρνητικό και μετά δοκιμάσαμε ξανά, επειδή η σύντροφός μου είχε δείξει συμπτώματα μετά την επιστροφή από διακοπές στην Ισπανία, στην Ίμπιζα. Το δεύτερο τεστ ήταν θετικό και για τους δύο. Εκτός από την αγάπη για το ποδόσφαιρο, υπήρχε επίσης η υγεία της οικογένειας. Κι όταν κάποιος είναι κοντά στην οικογένειά του, στη γη του... Σκέφτηκα να σταματήσω να παίζω, περιμένοντας να περάσει όλο αυτό».