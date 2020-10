Υγεία - Περιβάλλον

Τζορτζ Γιανκόπουλος στον ΑΝΤ1: προσπαθούμε να κάνουμε υπερήφανη την Ελλάδα

Τι λέει ο ομογενής για το φάρμακο κατά του κορονοϊού που χορηγήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και την λειτουργία της εταιρείας egeneron.

Σε πρόσωπο των ημερών, στις ΗΠΑ και όχι μόνο, έχει αναδειχθεί ο Τζορτζ Γιανκόπουλος, η εταιρεία του οποίου δοκιμάζει ένα φάρμακο κατά του κορονοϊού, το οποίο χορηγήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο, με κορονοϊό.

Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε ο ομογενής επιχειρηματίας, στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, ΘανάσηΤσίτσα:

ΕΡ: Έλαβα πολλά μηνύματα από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, από την Ελλάδα, που μου λένε πόσο περήφανοι είναι που μια ελληνική ομάδα είναι τόσο κοντά στο να βρει μια θεραπεία για τον covid-19.

Τζ. Γιανκόπουλος: Μερικές φορές χρειάζονται μερικοί Έλληνες. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλοί σημαντικοί Έλληνες εδώ στην εταιρεία μας, στη Regeneron, ο πρόεδρός μας είναι ο μεγάλος Ρί Βάγγελος , ο οποίος είναι το πρότυπο και το ηθικό πνεύμα για όλους μας και ο ηγέτης αυτής της συγκεκριμένης προσπάθειας, της προσπάθειας κατά του covid-19, ο απίστευτα ταλαντούχος Έλληνας επιστήμονας Χρήστος Κυράτσους, ο οποίος είναι επίσης το άτομο που συνέβαλε στην προσπάθειά μας να βρούμε μια θεραπεία για τον Έμπολα, η οποία θα εγκριθεί από το FDA συμπωματικά αυτόν τον μήνα.

ΕΡ: Όπως λέμε «πάντα υπάρχει ένας Έλληνας πίσω από τα πάντα. Οι Έλληνες είναι παντού».

Τζ. Γιανκόπουλος: Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί Έλληνες στη Regeneron που αποτελούν πραγματικά μερικές από τις μεγάλες δυνάμεις πίσω από τις προσπάθειές μας εδώ.

ΕΡ: Μπορείτε να μας πείτε την ιστορία πίσω από τη Regeneron, ως προς την ελληνική ομάδα;

Τζ. Γιανκόπουλος: Λοιπόν, νομίζω ότι οι Έλληνες γνωρίζουν άλλους Έλληνες. Όταν ήμουν νέος και ζούσα ως Έλληνας μετανάστης στην Αμερική και με ενδιέφερε πολύ η επιστήμη, ο πατέρας μου, μου είπε «λοιπόν, εάν πρόκειται να ακολουθήσεις την επιστήμη, μην είσαι σαν τον οποιονδήποτε επιστήμονα, πρέπει να γίνεις σαν αυτόν τον άντρα, τον δρ Ρόι Βάγγελος και έκοβε ορισμένα άρθρα από την ελληνική εφημερίδα, τον Εθνικό Κήρυκα, εδώ στη Νέα Υόρκη και κάθε φορά που έγραφαν για τον Ρόι , μου το έδινε και μου έλεγε «Γίνε σαν τον Ρόι».

Έτσι, μεγάλωσα όλη μου τη ζωή προσπαθώντας να είμαι σαν τον Ρόι και όταν ο συνεργάτης μου και εγώ αρχίσαμε να δουλεύουμε στη Regeneron σκεφτόμασταν ποιον θα μπορούσαμε να φέρουμε στην εταιρεία που θα μπορούσε πραγματικά να μας δείξει τον τρόπο να κάνουμε τη διαφορά και ήταν ο Ρόι Βάγελος , επειδή ο ίδιος αποσύρθηκε εκείνη τη στιγμή από τη δουλειά του, ήρθε εδώ, έκανε μια τεράστια διαφορά και επειδή έχουμε τον Ρόι, έχουμε πολλούς άλλους αξιόλογους Έλληνες, προσελκύουμε μερικά από τα πιο κορυφαία ελληνικά ταλέντα. Παιδιά όπως ο Aρης Μπάρας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Regeneron Generic Center, που αποτελεί σήμερα μία κορυφαία ανθρώπινη προσπάθεια αλληλουχίας στον κόσμο. Πρόκειται για Έλληνες μετανάστες πρώτης γενιάς ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται φυσικά και ο Χρήστος Κυρατσούς που ώθησε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της νόσου από την αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Έμπολα και του Covid-19.

ΕΡ: Τί σημαίνει η Ελλάδα για εσένα;

Τζ. Γιανκόπουλος: Είναι η πατρίδα μου. Είναι στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, φυσικά μεγάλωσα και στις δύο κοινότητες, συνήθιζα να πηγαίνω τα καλοκαίρια και άλλες φορές να επιστρέφω στην πατρίδα μου στην Καστοριά, μεγάλωσα με υπερηφάνεια. Νομίζω ότι όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, ο πατέρας μου, μου είπε για όλους τους Έλληνες που έχουν τόσο πολύ σημασία για τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, από τους αρχαίους έως τους πιο πρόσφατους Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου και του παππού μου, ο οποίος είχε σημαντική συνεισφορά και νομίζω ότι αυτό μου έδωσε ήταν η αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι σημαντικό, καθώς όλοι οι άλλοι Έλληνες μπορούσαν να κάνουν κάτι σημαντικό. Τότε κατάλαβα ότι ήταν στο χέρι μου.

ΕΡ: Όλοι είναι υπερήφανοι για εσάς στην Ελλάδα..

Τζ. Γιανκόπουλος: Προσπαθούμε να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα και προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο.

ΕΡ: Σε τί στάδιο βρίσκεται τώρα το κοκτέιλ αντισωμάτων και πότε περιμένετε να πάρετε την έγκριση από το FDΑ;

Τζ. Γιανκόπουλος: Βρίσκεται σε διάφορα στάδια, σε πολλές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης φάσης, του τελικού σταδίου των δοκιμών. Σήμερα υπάρχει ένας νέος μηχανισμός για αυτήν την πανδημία που ονομάζεται «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» και περιμένουμε (να εγκριθεί) στο άμεσο μέλλον, εάν οι ρυθμιστικές αρχές συμφωνήσουν να το κάνουν περισσότερο ευρέως διαθέσιμο. Μια πλήρης έγκριση θα απαιτήσει την κανονική ολοκλήρωση των δοκιμών της τρίτης φάσης, οπότε και απομένουν ακόμη λίγοι μήνες. Αλλά είναι πιθανό σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν οι ρυθμιστικές αρχές συμφωνήσουν, να είναι διαθέσιμο με την άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης.

ΕΡ: Με βάση τις δικές σας δοκιμές, γιατί το κοκτέιλ των αντισωμάτων είναι τόσο αποτελεσματικό στη θεραπεία του covid-19;

Τζ. Γιανκόπουλος: Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς τα πάνε καλά και ο λόγος που τα πάνε καλά είναι επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα καταπολεμά τον ιό πολύ αποτελεσματικά. Πώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα καταπολεμά τον ιό; Κατασκευάζοντας αντισώματα που δεσμεύουν και σκοτώνουν τον ιό. Φαίνεται και στην πραγματικότητα ορισμένα από τα δεδομένα μας έδειξαν ότι μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους αντισώματα και το μόνο που κάνουμε είναι να τους δίνουμε ώθηση στο ανοσοποιητικό τους σύστημα, παρέχοντας εκείνα τα αντισώματα που χρειάζονται. Συνεπώς, κάνουμε αυτό που συνήθως κάνει η φύση, σε όσα άτομα που το χρειάζονται.

ΕΡ: Τί γίνεται με τις παρενέργειες; Επειδή όλοι αναρωτιούνται γι 'αυτό.

Τζ. Γιανκόπουλος: Τα καλά νέα είναι ότι, σε αντίθεση με τη ρεμδεσιβίρη, η οποία είναι μια τεχνητή χημική ουσία, ένα πιο παραδοσιακό φάρμακο, αυτά είναι αντισώματα, έχουμε ήδη αντισώματα στο σώμα μας και γενικά αυτά περιλαμβάνουν ιστορικά τα φάρμακά μας μεταξύ των ασφαλέστερων στα πιο καλά ανεκτά φάρμακα, επειδή είναι εξ ολοκλήρου φυσικά. Έτσι, σήμερα οι μελέτες μας αποκάλυψαν πολύ λίγες απροσδόκητες παρενέργειες και η ελπίδα μας είναι ότι θα είναι αρκετά ασφαλές.

ΕΡ: Τί είδους παρενέργειες;

Τζ. Γιανκόπουλος: Μέχρι στιγμής, εκτός από παρενέργειες που σχετίζονται με την πραγματική ένεση, δεν υπάρχουν σαφείς παρενέργειες που να έχουμε διαπιστώσει αυτήν τη στιγμή.

ΕΡ: Ο Xρήστος Κυρατσούς, ο συνεργάτης σας, μου είπε ότι το γεγονός ότι οι γιατροί αποφάσισαν να δώσουν στον Πρόεδρο τις ΗΠΑ μία πειραματική θεραπεία είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για την Regeneron. Είναι αλήθεια αυτό;

Τζ. Γιανκόπουλος: Ναι, νομίζω ότι ο Πρόεδρος έχει μερικούς από τους πιο εξελιγμένους ιατρούς και συμβούλους. Το γεγονός ότι είχαν πρόσβαση και εξέτασαν όλα τα δεδομένα και το γεγονός ότι επέλεξαν το πρώτο πράγμα με το οποίο θα αντιμετώπιζαν τη νόσο, ήταν το κοκτέιλ των αντισωμάτων μας. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι το γεγονός ότι μια εξελιγμένη ομάδα ευφυών ιατρών για έναν από τους πιο σημαντικούς πολίτες (αυτή της χώρας) αποφάσισε να το κάνει αυτό είναι σίγουρα μία επικύρωση.

ΕΡ: Γνώριζαν τις έρευνες σας;

Τζ. Γιανκόπουλος: Ναι, γιατί είμαστε αυτοί που παρέδωσαν την προ-εγκεκριμένη από το FDA θεραπεία για τον Έμπολα. Φυσικά, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μας ακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή πίστευαν ότι έχουμε πετύχει επανειλημμένα στο παρελθόν, όπως και με τον Έμπολα, θα είμαστε και μερικοί από τους πιο πιθανούς που θα τα καταφέρουμε και τώρα, οπότε πολλοί άνθρωποι μας παρακολουθούν και, στη συνέχεια, τυχαία κυκλοφορήσαμε την περασμένη εβδομάδα τα πολύ υποσχόμενα δεδομένα από την πρόσφατη κλινική μας δοκιμή.

ΕΡ: Την περασμένη Παρασκευή λάβατε ένα τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο και σας ζήτησαν να δώσετε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ το κοκτέιλ αντισωμάτων. Πώς αισθανθήκατε;

Τζ. Γιανκόπουλος: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία επίσης να βοηθήσω κάποιον και όπως είπα όταν κυκλοφορήσαμε τα αποτελέσματά μας την Τρίτη και κάποιος με ρώτησε "εάν θα το δοκίμαζα" είπα ότι "σε αυτό το σημείο" και το γνωρίζω αυτό καλύτερα από τον καθένα ότι «αν είχα εγώ κορονοϊό ή κάποιος που αγαπώ και νοιάζομαι, πραγματικά θα αισθανόμουν πολύ άνετα επειδή εάν έπαιρναν τα αντισώματά μου για να τα δώσω σε κάποιον αγαπημένο μου και θα ένιωθα πραγματικά πολύ άνετα και νομίζω ότι είναι μία σωστή σκέψη να κάνουμε γιατί είναι το μόνο πράγμα που δείχνει σήμερα να έχει την ικανότητα να μειώνει τα επίπεδα του ιού στο ανθρώπινο σώμα και φαίνεται αρκετά ασφαλές σήμερα και όπως είπα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το καταστήσουμε ευρύτερα διαθέσιμο, ίσως υπό το πλαίσιο του μηχανισμού «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» και εργαζόμαστε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να λάβουμε τελικά μια επίσημη έγκριση για την ασφάλειά του.

ΕΡ: Από την Παρασκευή έως σήμερα έχετε έρθει σε επικοινωνία με τους γιατρούς του Προέδρου;

Τζ. Γιανκόπουλος: Προφανώς, εάν χρησιμοποιούν τη θεραπεία μας και θέλουν να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα, είχαμε μια συνεχή επικοινωνία μαζί τους.

ΕΡ: Θεωρείτε ότι το πειραματικό φάρμακο βοήθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναρρώσει;

Τζ. Γιανκόπουλος: Σεβόμαστε το ιατρικό απόρρητο και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε την κατάσταση είτε πρόκειται για τον Πρόεδρο είτε για κάποιον άλλον. Το αφήνουμε στον Λευκό Οίκο και στην ιατρική ομάδα του Προέδρου, αλλά όπως έχετε παρακολουθήσει, ο Πρόεδρος τα πάει πολύ καλά και φυσικά οι γιατροί παρακολουθούν πράγματα όπως τα επίπεδα του ιού και το γεγονός ότι τα επίπεδα του ιού μειώθηκαν, από τη μοναδική θεραπεία αντισωμάτων που μειώνει τα επίπεδα ιών, που είναι το κοκτέιλ μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που φαίνεται να τα πηγαίνει καλά και πιστεύουμε ότι ένας λόγος που τα πηγαίνει καλά πιθανόν να είναι λόγω του κοκτέιλ μας.

ΕΡ: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το κοκτέιλ αντισωμάτων που δώσατε τον Πρόεδρο Τραμπ, διότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο…

Τζ. Γιανκόπουλος: Νομίζω ότι έλαβε το κοκτέιλ των αντισωμάτων σχετικά πολύ νωρίς, τα επίπεδα του ιού έπεσαν και τα πήγε πολύ καλά, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σκεφτούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους, με το γεγονός ότι έλαβε τη θεραπεία νωρίς και τα πήγε καλά και το γεγονός ότι στις κλινικές δοκιμές μας κατά μέσο όρο οι περισσότεροι ασθενείς μας τα πήγαν καλά. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι μας κάνουν να ελπίζουμε ότι το κοκτέιλ έκανε καλή δουλειά με τον Πρόεδρο και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε ασθενείς που το έχουν εξίσου ανάγκη.

ΕΡ: Έχω διαβάσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επενδύσει στην εταιρεία σας πριν τρία χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό;

Τζ. Γιανκόπουλος: Έχει τύχει να ακούσω κι εγώ διάφορα, ότι έχει βγάλει ένα μικρό κέρδος περίπου 4-5 χρόνια πριν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ιστορία αυτή και αμφιβάλλω ότι ένας άνθρωπος που ανησυχεί για τη ζωή του ανησυχεί για το εάν επέλεξε μία εταιρεία για μία επένδυση πριν από 4-5 χρόνια. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος και οι γιατροί του προσπαθούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για την βελτίωση της υγείας του.

ΕΡ: Είναι η πανδημία μία ευκαιρία για τη Regeneron να δείξει τις ικανότητές της;

Τζ. Γιανκόπουλος: Ναι, είναι μία ακόμη ευκαιρία. Λαμβάνουμε όλες τις ασθένειες πολύ σοβαρά, έχουμε πολλά προγράμματα που παλεύουν ενάντια σε πολλές διαφορετικές ασθένειες, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχία που είχαμε, δεν χάνουμε το προβάδισμα, προσπαθούμε όλο και πιο πολύ και προσπαθούμε να επηρεάσουμε κάθε σημαντική ασθένεια, από τον καρκίνο μέχρι και τις φλεγμονώδεις ασθένειες, τα μεταβολικά νοσήματα και σίγουρα τον κορωνοϊό και άλλες ασθένειες λοίμωξης υπό την εποπτεία του Χρήστου Κυρατσούς και πιστεύουμε ότι μπορούμε να παράγουμε θεραπείες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

ΕΡ: Υπάρχει μία βιασύνη στην επιτάχυνση της έγκρισης θεραπειών για τον κορονοϊό από το FDA. Μοιράζεστε αυτή την ανησυχία;

Τζ. Γιανκόπουλος: Σίγουρα. Ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, δεν θέλουμε να προσφέρουμε φάρμακα που φέρνουν πολλούς κινδύνους στους ασθενείς, φέρνουν κίνδυνο για τους ασθενείς και σίγουρα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές διατηρούν τα σημάδια. Όπως είπα, είμαστε η μόνη μεγάλη εταιρεία στον κόσμο, η οποία όχι μόνο ξεκίνησε αλλά συνεχίζει να διευθύνεται από έναν γιατρό επιστήμονα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πολύ μοναδική προοπτική και διατηρούμε την εστίασή μας στους ασθενείς και τις ανάγκες τους και στην επιστήμη.. Και νομίζω ότι έχουμε επανειλημμένα δείξει ότι είμαστε ηθικοί, αφοσιωμένοι στον ασθενή και νομίζω ότι πρόκειται να επιβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε και θα προχωρήσουμε μόνο προς τις ισχυρότερες επιστημονικές βάσεις και σκέψεις.

ΕΡ: Η Ελλάδα εξίσου βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά κρούσματα. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα;

Τζ. Γιανκόπουλος: Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της πανδημίας, εδώ στη Νέα Υόρκη, έχουμε δει όλα τα δεινά και την τραγικότητα που συνδέεται με αυτόν τον ιό και θέλουμε και εργαζόμαστε 24ωρες το 24ωρο προκειμένου να δώσουμε ελπίδα και πιστεύω ότι με τα τελευταία αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που κυκλοφορήσαμε την περασμένη εβδομάδα δίνουμε μία αληθινή ελπίδα και ευχόμαστε να αλλάξουμε την ιστορία, ελπίζουμε να κάνουμε τη διαφορά για όλους τους ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

