Αθλητικά

Στην εντατική με κορονοϊό ο Πανένκα

Κρίσιμες ώρες για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής Αντονιν Πανένκα, το πονηρό πέναλτι του οποίου έδωσε τη νίκη εναντίον της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1976 κι έχει «αντιγραφεί» από μερικούς εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου, βρίσκεται στην εντατική του νοσοκομείου όπως ανακοίνωσε η πρώην ομάδα του την Τετάρτη (7/10).

Ο 71χρονος Πανένκα οδήγησε την τότε Εθνική Τσεχοσλοβακίας στο μοναδικό διεθνή της τίτλο αφού ανέλαβε την εκτέλεση του κρίσιμου πέναλτι ξεγελώντας με το γνωστό... σκαφτό σουτ τον Σεπ Μάγερ στον τελικό της διοργάνωσης.

Η εκτέλεση, τώρα αναφέρεται ως.... Πανένκα, είναι μία απλή τεχνική στην οποία ο εκτελεστής απλά σκάβει τη μπάλα προς το κέντρο της εστίας ελπίζοντας ότι ο γκολκίπερ θα πέσει στην αριστερή ή δεξιά του γωνία.

«Ο Αντονίν Πανένκα μεταφέρθηκε σήμερα στην εντατική μονάδα σε σοβαρή κατάσταση. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα περισσότερο στην παρούσα φάση. Πάμε γερά Τόντα» αναφέρει το tweet της Μποέμιανς 1905 στο διαδίκτυο.

Αργότερα ο σύλλογος πρόσθεσε ότι ο Πανένκα προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.