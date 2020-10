Κοινωνία

Πέθανε και ο δεύτερος αστυνομικός από το τροχαίο στον Άγιο Κοσμά

Ο άτυχος άνδρας της ΔΙ.ΑΣ. όπως και ο συνάδελφος του που εξέπνευσε επί τόπου, έσπευδαν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς,

(εικόνα αρχείου(

Δεν τα κατάφερε τελικά ο δεύτερος αστυνομικός που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από το τροχαίο του Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Κοσμά.

Ο άνδρας της ΔΙ.ΑΣ. μαζί με ένα ακόμη συναδελφό του, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του, πήγαιναν με τη μηχανή τους να συνδράμουν σε πυρκαγιά στον Άγιο Κοσμά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Πριν λίγο έφυγε από τη ζωή και ο δεύτερος συνάδελφος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ν/Α Αττικής ο οποίος νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στην εντατική του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 401, μετά το τροχαίο δυστύχημα εν ώρα υπηρεσίας που συνέβη την 09/09/2020 στην παραλιακή.

Όλοι γνωρίζαμε ότι η μάχη την οποία έδινε ο 24χρονος συναδέλφους μας, εδώ και ένα μήνα σχεδόν, ήτανε άνιση και δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Συλλυπητήρια και κουράγιο στους οικείους του».