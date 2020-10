Κοινωνία

Βερβεσός για Χρυσή Αυγή: οι καταδικασμένοι μπορούν να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές!

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τόνισε ότι με τη σημερινή απόφαση, η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της.