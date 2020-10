Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Στα ημιτελικά με επίδειξη δύναμης ο Τσιτσιπάς

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στο Παρίσι και πήρε την πρόκριση στους "4".

Μέχρι σήμερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαινόταν να έχει ένα ψυχολογικό μειονέκτημα απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ, από τον οποίο είχε ηττηθεί άδοξα στον τελικό του European Open, στο Αμβούργο, πριν από μερικές ημέρες. Όλα αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν...

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε απόψε επιβλητική εμφάνιση στο Παρίσι, νίκησε με 3-0 σετ (7-5, 6-2, 6-3) τον αντίπαλό του και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, καταγράφοντας τη δεύτερη παρουσία του στην τετράδα ενός Major τουρνουά, μετά το Australian Open το 2019.

Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.