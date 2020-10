Πολιτική

Ψαρράς στον ΑΝΤ1: ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής (βίντεο)

Τα μέλη που ίδρυσαν τη Χρυσή Αυγή, ήταν περήφανα για τις ναζιστικές τους ιδέες. Τι αναφερόταν στο καταστατικό που αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της οργάνωσης.