Παράξενα

Απείλησε με τσεκούρι τον οδηγό ΙΧ μετά απο τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτος ο οδηγός του άλλου οχήματος είδε τον άνδρα να κραδαίνει το τσεκούρι. Ο δράστης απείλησε ακόμη και τον ίδιο του τον αδελφό. Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι στις Βαρδάτες του Δήμου Λαμιέων μετά από τροχαίο ατύχημα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και ο οδηγός του ενός, 50 ετών αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε και χτύπησε τον άλλον, έναν 70χρονο κάτοικο του χωριού.

Συγγενείς του 70χρονου και άλλοι κάτοικοι των Βαρδατων προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και τότε ο δράστης έβγαλε από το αυτοκίνητό του ένα τσεκούρι και τους απειλούσε.

Ακόμη και τον αδερφό του και φίλους του που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Στις Βαρδάτες βρέθηκε πολύ γρήγορα ισχυρή δύναμη της αστυνομίας με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Αστυνομικού Τμήματος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 50χρονο που ήταν εκτός εαυτού και να τον μεταφέρουν στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Ο οξύθυμος οδηγός θα κληθεί να απολογηθεί για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: trvstar.gr