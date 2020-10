Πολιτική

Μητσοτάκης: Αμφισβητούνται τα σύνορα της Ευρώπης όταν η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την απονομή του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η διάκριση "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ" γεννήθηκε για να τιμά πρόσωπα θεσμούς και οργανισμούς που εμβαθύνουν την ευρωπαϊκή ιδέα και αποτελεί και μια γέφυρα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Ευρώπη», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την απονομή του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που έγινε στο μνημείο της Ροτόντας.

Αναφερόμενος στο μνημείο της Ροτόντας τόνισε πως συμβολίζει τη συνάντηση θρησκειών και πολιτισμών, κάτι που, όπως είπε δεν συμβαίνει με το μνημείο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, από τη μέρα που μετατράπηκε σε τζαμί.

Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός καταδίκασε την απόφαση της Τουρκίας για την επέκταση της άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων στην Κύπρο. «Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ελλάδα πρόκειται να στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τα σύνορα της Ευρώπης, το περίγραμμα όχι μόνο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας αλλά και του ίδιου του αξιακού της φορτίου αμφισβητείται όταν μια τρίτη χώρα, η Τουρκία, παραβιάζει δικαιώματα δύο μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου», επισήμανε ακόμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατήρησε πως «κάποιες άστοχες επιλογές εντείνουν τις εσωτερικές ανισότητες, άλλοι δισταγμοί τραυματίζουν την εθνική αυτοπεποίθηση και ορισμένες αδράνειες αποθρασύνουν αυτόκλητους τρίτους που σπεύδουν να δράσουν σε περιοχές όπου η Ευρώπη έχει στρατηγικά συμφέροντα».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «η Ευρώπη προχωρεί όταν ακούει τα αιτήματα των λαών της και οι λαοί ευημερούν όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση απαντά στις προσδοκίες τους», και υπογράμμισε: «Με την πανδημία του κορονοϊού να μαίνεται και την οικονομική κρίση να απειλεί την εργασία και τον πλούτο οι δυσκολίες μεγεθύνονται και είναι φυσικό τα βλέμματα των λαών να στρέφονται προς τις κυβερνήσεις τους, τις εθνικές, αλλά και την υπερεθνική την ευρωπαϊκή. Μεγεθύνονται συνεπώς και οι δικές μας ευθύνες».

Μιλώντας για το βραβείο "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ" ο Κυριάος Μητσοτάκης ανέφερε: «Σήμερα έχουμε τη γιορτή της Ευρώπης και των αξιών της και είναι χαρά μου που το Βραβείο θα το παραλάβει η ίδια πρόεδρος της Κομισιόν, έστω και διαδικτυακά, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μεταφέρει στις Βρυξέλλες την τιμή που αποδίδει η Θεσσαλονίκη στην ίδια και το μέλλον της κοινής μας πατρίδας». «Είναι ένα Βραβείο που φέρει το όνομα μιας ισχυρής γυναίκας του 10ου αιώνα στα χέρια μιας δυναμικής και ηγετικής φυσιογνωμίας του 21ου αιώνα», σημείωσε.